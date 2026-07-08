Шуваев: не планирую убирать кого-то из прежней команды белгородского губернатора Шуваев заявил, что не планирует менять состав команды прежнего губернатора

Москва8 июл Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Герой России Александр Шуваев рассказал в интервью ИС "Вести", что не планирует менять состав команды прежнего губернатора региона.

Он объяснил это тем, что привык к коллективу и считает нужным работать с ним до конца.

Они, тем не менее, что-то же делали и сейчас выполняют свои обязанности, функции, задачи. Поэтому мы притираемся друг к другу и смотрим. Планировать убирать кого-то — нет, потому что в большей степени все заместители министра — это белгородцы, и я готов с ними работать сказал Шуваев

Ранее врио губернатора поблагодарил команду экс-главы региона Вячеслава Гладкова за обеспечение стабильности в тяжелейших условиях.