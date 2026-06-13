Москва13 июнВести.Президент РФ Владимир Путин в день назначения рассказал временно исполняющему обязанности белгородского губернатора Александру Шуваеву, что направляет его в регион не воевать, а управлять.
Генерал, Герой СВО, уроженец Белгородской области Шуваев был назначен врио губернатора региона в мае.
В беседе с KP.RU чиновник отметил, что ему было тяжело осознать приход войны на родную землю.
По словам Шуваева, на новой должности он не может просто отдать команду на поражение противника, как это было в армии.
…Президент мне сказал: "Ты едешь не воевать, а управлять регионом". И то, что это моя малая Родина, сказал Владимир Владимирович, накладывает на меня вдвойне, а где-то втройне больше ответственностизаявил врио губернатора
Ранее Шуваев назвал ключевой задачей своей работы обеспечение безопасности белгородцев.