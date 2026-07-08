Москва8 июл Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области, Герой России Александр Шуваев признался в интервью ИС "Вести", что не ожидал предложения возглавить регион.

Шуваев родился в белгородском городе Новый Оскол.

Это моя малая родина… Это родители и семья, это дошкольные, школьные годы. И потом уже я 28 лет приезжал очень редко в связи со своими обязанностями и прохождением военной службы. Конечно же, приехать в регион, свой родной регион. Я не ожидал, что президент мне поставит задачу возглавить Белгородскую область

До назначения на новую должность Шуваев занимал пост заместителя губернатора Иркутской области.

Есть отличие: в Иркутской области никого не знаешь, а здесь все знакомо, это придает и бодрости, и обязательств, наверное, еще больше. Поэтому я много о семье не рассказываю, но тем не менее, конечно же, я много кого знаю в Белгородской области, и хорошо идет отдача в плане того, что подсказывают: здесь плохо, а здесь можно было сделать так