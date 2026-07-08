Шуваев поведал, как боевой опыт помогает ему на посту главы Белгородской области Шуваев: власти в Белгородской области научились оперативно реагировать на угрозы

Москва8 июл Вести.Герой России Александр Шуваев отметил, что боевой и военный опыт помогает ему на посту врио губернатора Белгородской области в выстраивании четкой вертикали власти во вверенном ему регионе. Об этом Шуваев рассказал в интервью ИС "Вести".

По словам руководителя, все его подчиненные четко знают, что делать, а главы городов научились быстро и оперативно реагировать на угрозы.

Шуваев - генерал-майор, командовал бригадами в Сирии, под Северо-Донецком и Лисичанском, а теперь возглавляет прифронтовой регион.

Это обязательно, потому что ствол ответственности по своим направлениям - все из замов знают, что делать, и принимаются все решения. Также мэры, главы муниципальных образований также уже научились реагировать очень быстро и оперативно на все угрозы сказал врио губернатора

Также Шуваев рассказал, что за последние дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) заметно увеличили число ударов ракетами HIMARS по Белгородской области.