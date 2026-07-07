Москва7 июл Вести.В Белгородской области сообщили об участившихся атаках ВСУ, которые производятся с помощью РСЗО HIMARS. Об этом ИС "Вести" сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

За крайние дни противник нанес очень много ударов реактивной системой залпового огня HIMARS. Но силы противовоздушной обороны большую часть ракет сбили, поэтому не такой ощутимый удар, как в прошлый раз был заявил он

По словам Шуваева, жители региона демонстрируют выдержку, несмотря на атаки ВСУ.

Жители готовы ко всему. У белгородцев твердый характер, поэтому все терпят. А мы с соответствующими структурами устраняем все недостатки и делаем так, чтобы было всем комфортно сказал он

Ранее во вторник, 7 июля, три муниципалитета Белгородской области подверглись ударам ВСУ.