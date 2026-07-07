Шуваев: ВСУ нанесли повторные ракетные удары по Белгороду, никто не пострадал

Шуваев сообщил о повторных ракетных ударах ВСУ по Белгороду Шуваев: ВСУ нанесли повторные ракетные удары по Белгороду, никто не пострадал

Москва7 июл Вести.Украинские боевики снова атаковали Белгород и Белгородский округ ракетами. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в MAX.

Повторные ракетные удары нанесены ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу говорится в сообщении

По предварительным данным, при обстреле никто не пострадал.

Уточняется, что первая атака унесла жизнь мирного жителя из села Беловское Белгородского округа. Шуваев выразил соболезнования семье погибшего.

Также стало известно, что в Белгороде в результате удара начался пожар на инфраструктурном объекте. Пожарные прибыли на место происшествия.