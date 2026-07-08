Шуваев вспомнил о битве под Прохоровкой, говоря о белгородцах Шуваев отметил стойкость белгородцев и вспомнил битву под Прохоровкой

Москва8 июл Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области, Герой России Александр Шуваев в интервью ИС "Вести обратился к белгородцам, отметив их мужество и стойкость.

Он подчеркнул, что озвученные векторы развития региона, о которых он рассказал в предвыборной программе, будут выполнены.

Самое главное — не поддаваться панике… Надо держаться, потому что стойкость и мужество белгородцам присущи всегда, с самого детства. Взять Прохоровскую битву — взяли и победили. И сейчас мы будем побеждать. И победим обязательно заявил Шуваев

Ранее Герой России Евгений Поддубный отметил, что белгородцы демонстрируют стойкость перед вызовами военного времени