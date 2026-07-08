Москва8 июл Вести.На данный момент самой сложной задачей в Белгородской области является восстановление экономики, заявил в интервью ИС "Вести" временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области, Герой России Александр Шуваев.

Местные власти уже сформулировали свои идеи для развития бизнеса и привлечения инвесторов. Сейчас они на обсуждении с федеральным центром, отметил он.

Самое сложное, наверное, — восстановление экономики, рост экономического развития сказал Шуваев

По его словам, на данный момент в регион привлечены восемь новых инвесторов.

Это развитие и получение дохода в бюджет региона около 450 млрд. И если получится запустить еще одну программу, это будет намного больше. По сравнению с 2024 годом мы планируем, что это будет около 3 трлн рублей, и на этом, соответственно, мы можем что-то дальше развивать уже больше. Пока это идет переговорный процесс, и все министерства федерального центра просчитывают все за и против пояснил он

Ранее Шуваев назвал приоритетом властей Белгородской области восстановление жилья.