В Белгородскую область поступил очередной транш в размере 2 млрд рублей

Шуваев: в регион поступил очередной транш для восстановления домов В Белгородскую область поступил очередной транш в размере 2 млрд рублей

Москва27 июл Вести.Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о том, что в регион из федерального бюджета поступил очередной транш в размере 2 миллиардов рублей.

Эти средства пойдут на приобретение новых домов и квартир для 284 собственников из Грайворонского, Краснояружского, Шебекинского и Валуйского округов написал Шуваев в MAX

Обязательства перед жителями Белгородской области, которые потеряли свое жилье из-за непрекращающихся обстрелов и атак со стороны ВСУ, будут и дальше выполняться, отметил врио главы региона.

Шуваев выразил огромную благодарность президенту Владимиру Путину, правительству России и его председателю Михаилу Мишустину за своевременную помощь и внимание к проблемам региона.