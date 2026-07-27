Москва27 июлВести.Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о том, что в регион из федерального бюджета поступил очередной транш в размере 2 миллиардов рублей.
Эти средства пойдут на приобретение новых домов и квартир для 284 собственников из Грайворонского, Краснояружского, Шебекинского и Валуйского округовнаписал Шуваев в MAX
Обязательства перед жителями Белгородской области, которые потеряли свое жилье из-за непрекращающихся обстрелов и атак со стороны ВСУ, будут и дальше выполняться, отметил врио главы региона.
Шуваев выразил огромную благодарность президенту Владимиру Путину, правительству России и его председателю Михаилу Мишустину за своевременную помощь и внимание к проблемам региона.