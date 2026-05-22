Белгородской области перечислили 2 млрд руб. на жилье для жителей приграничья

Белгородская область получила 2 млрд руб. на жилье 316 семьям из приграничья Белгородской области перечислили 2 млрд руб. на жилье для жителей приграничья

Москва22 мая Вести.Правительство Российской Федерации перечислило два миллиарда рублей в качестве поддержки пострадавших жителей приграничья, оставшихся без домов из-за атак ВСУ. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.

Он отметил, что это произошло по поручению президента РФ Владимира Путина.

Федеральную поддержку получат 316 семей из семи округов написал он в своем канале в MAX

Речь идет про жителей Валуйского, Волоконовского, Белгородского, Краснояружского, Грайворонского, Борисовского и Шебекинского округов.

Поддержка будет оказана тем, чьи дома были полностью утрачены, а также жители тех населенных пунктов, закрытых по оперативной обстановке в конце 2025 года.

Шуваев подытожил, что деньги начнут поступать жителям белгородского приграничья на следующей неделе.