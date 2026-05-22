Москва22 маяВести.Правительство Российской Федерации перечислило два миллиарда рублей в качестве поддержки пострадавших жителей приграничья, оставшихся без домов из-за атак ВСУ. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.
Он отметил, что это произошло по поручению президента РФ Владимира Путина.
Федеральную поддержку получат 316 семей из семи округовнаписал он в своем канале в MAX
Речь идет про жителей Валуйского, Волоконовского, Белгородского, Краснояружского, Грайворонского, Борисовского и Шебекинского округов.
Поддержка будет оказана тем, чьи дома были полностью утрачены, а также жители тех населенных пунктов, закрытых по оперативной обстановке в конце 2025 года.
Шуваев подытожил, что деньги начнут поступать жителям белгородского приграничья на следующей неделе.