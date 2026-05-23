Москва23 мая Вести.Ключевая и первоочередная задача администрации Мариуполя – закрыть вопрос по обеспечению жильем жителей, утративших свои дома. Об этом информационной службе "Вести" заявил глава муниципального образования городского округа Мариуполь Антон Кольцов.

По словам мэра, таких жителей осталось около шести тысяч.

Закрыть вопрос по обеспечению жильем жителей, которые до сих пор его не получили, всех утративших единственное жилье… Это ключевая и первоочередная задача. 70 домов сейчас построено. И у нас осталось четыре дома последних новых, которые вводятся в эксплуатацию. Именно компенсационные дома, в которых выдаются квартиры жителям сообщил Кольцов

Кольцов также сообщил, что в Мариуполе осталось много брошенных квартир, которые будут переданы в муниципальную собственность и отремонтированы, чтобы туда могли заехать новые жильцы.