Мэр Мелитополя: сначала надо решать проблемы жителей, а потом подкреплять актами

Мэр Мелитополя заявила, что приоритетом является решение проблем граждан Мэр Мелитополя: сначала надо решать проблемы жителей, а потом подкреплять актами

Москва26 апр Вести.В первую очередь нужно думать о том, как решить проблемы граждан, а уже потом об оформлении нормативных актов. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучила мэр Мелитополя Галина Данильченко.

Любой ответственный глава берет на себя эту ответственность, принимает решения, и решает проблемы жителей быстро и оперативно. А уже потом думать, как решать вопросы с нормативными какими-то актами. … Любой глава вынужден расставлять приоритеты и выбирать, что сейчас важнее рассказала Данильченко

Ранее сообщалось, что в решении проблем граждан ДНР принимают участие силы МЧС. Их силами было пробурено 11 скважин для обеспечения населения водой.