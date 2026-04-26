Москва26 апрВести.В первую очередь нужно думать о том, как решить проблемы граждан, а уже потом об оформлении нормативных актов. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучила мэр Мелитополя Галина Данильченко.
Любой ответственный глава берет на себя эту ответственность, принимает решения, и решает проблемы жителей быстро и оперативно. А уже потом думать, как решать вопросы с нормативными какими-то актами. … Любой глава вынужден расставлять приоритеты и выбирать, что сейчас важнеерассказала Данильченко
Ранее сообщалось, что в решении проблем граждан ДНР принимают участие силы МЧС. Их силами было пробурено 11 скважин для обеспечения населения водой.