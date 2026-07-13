Пушилин рассказал о подготовке к отопительному сезону в ДНР Пушилин: вопрос подготовки к отопительному сезону в ДНР является приоритетным

Москва13 июл Вести.Подготовка к предстоящему отопительному сезону в Донецкой Народной Республике является приоритетной задачей, уже проведена серьезная работа. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава региона отметил, что власти ДНР тесно взаимодействуют с министерством строительства и ЖКХ и регионами-шефами по этому вопросу.

Для нас очень важным является вопрос подготовки к отопительному сезону. В рамках отопительного сезона здесь мы очень тесно взаимодействуем и с федеральным министерством строительства и ЖКХ. Но, безусловно, нам помогают и регионы-шефы, но и работа действительно проведена достаточно серьезная. К данному моменту на двух котельных уже проведены все подготовительные работы к следующему сезону. Также проинвентаризированы и подготовлены 338 км теплосетей. В общем, эту работу будем продолжать сказал Пушилин

Ранее он сообщил, что признанное бесхозным и перешедшее в муниципальную собственность жилье начали выдавать нуждающимся в ДНР.