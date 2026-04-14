Москва14 апр Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, выступая на жилищном конгрессе в Санкт-Петербурге, заявил о стабилизации ситуации с водоснабжением в регионе. По его словам, последствия водной блокады, начатой в 2022 году, постепенно преодолеваются благодаря работе профильных ведомств.

На текущий момент подача воды осуществляется по графику. В населенные пункты, где технически невозможно обеспечить регулярное снабжение, организован подвоз воды. Пушилин также отметил положительное влияние погодных условий: обильные осадки в 2026 году позволили значительно пополнить резервные водохранилища республики.