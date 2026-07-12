Пушилин: бесхозные квартиры передают нуждающимся в ДНР Пушилин: в ДНР гражданам начали выдавать жилье, которое ранее было бесхозным

Москва12 июл Вести.Признанное бесхозным и перешедшее в муниципальную собственность жилье начали выдавать нуждающимся в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в интервью ТАСС.

Так, в Мариуполе, по словам главы ДНР, для выдачи муниципального жилья действует специальная программа. С ее помощью уже распределено около 2 тысяч квартир в городе.

Использование такой программы делает процесс максимально справедливым заявил глава республики

Ранее сообщалось, что 1 июля 2026 года в ДНР завершилась упрощенная перерегистрация недвижимости по украинским документам, выданным до вступления региона в состав РФ.