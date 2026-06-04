Москва4 июн Вести.В Донецкой Народной Республике планируют использовать заброшенные шахты для развития разных отраслей экономики. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" сообщил глава региона Денис Пушилин.

По словам Пушилина, использование шахт будет востребовано и в ближайшее время, и после завершения специальной военной операции (СВО) из-за особенностей климата и уже подведенных коммуникаций, что уменьшает требуемые вложения.

Сейчас есть ряд проектов, но еще на ранней стадии проработки, скажу честно, поэтому не будем забегать вперед, но тем не менее шахты использовать будем, и это тоже наши возможности. Это круглогодично одна и та же температура, которая там поддерживается. В ряде направлений это как раз востребовано. Это те коммуникации, которые по факту туда уже подведены. Ничего не нужно выдумывать. Далее, водоотливные комплексы у нас все равно будут работать. Соответственно, эта часть проблемы уже решена по факту. Вентиляция и прочее тоже там работает. Огромнейшие площади выработки точно нужны, и мы будем использовать. Это теперь не вызывает никаких сомнений, это теперь востребовано. Причем это будет востребовано и после боевых действий, потому что определенного рода отрасли мы туда уже запланировали и будем переводить сказал Пушилин

Ранее Пушилин показал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, как проходит восстановление монастыря и мечети, которые пострадали в результате атак ВСУ.