Москва1 июн Вести.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин показал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, как проходит восстановление монастыря и мечети, которые пострадали в результате атак ВСУ. Об этом Пушилин сообщил информационной службе "Вести".

Несмотря на все сложности, конечно, мы нацелены и на восстановление, и на развитие. И, конечно, с Маратом Шакирзяновичем была возможность посетить ряд объектов, посмотреть, что происходит, что и каким образом, на каких этапах получается, а где нужно ускорение. Здесь в этом направлении Марат Шакирзянович действительно специалист высокого уровня и всегда может и подсказать, а где-то, наверное, и найти новую возможность, как, например, была возможность посетить два объекта в Куйбышевском районе, ранее находившихся под постоянным обстрелом. Там два объекта – это соборная мечеть, а также Свято-Иверский женский монастырь. Два объекта, которые сейчас восстанавливаются. Марат Шакирзянович абсолютно закономерно обратил внимание, что застройка жилая, многоэтажная, которая находится в районе данных объектов, конечно же, она подлежит тоже восстановлению, причем параллельному восстановлению с этими объектами, чтобы не было никаких перекосов в плане восприятия рассказал Пушилин

Хуснуллин посетил Донецк и Мариуполь с рабочим визитом на прошлой неделе.

Ранее Пушилин заявил, что по мере того как российские военные отодвигают линию фронта от пострадавших в военных действиях городов ДНР, появляется возможность системной работы по их восстановлению.