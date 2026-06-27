В ДНР напомнили о сроках по упрощенной перерегистрации жилья Срок упрощенной перерегистрации жилья в ДНР завершится 1 июля

Москва27 июн Вести.Владельцы пустующих квартир на территории ДНР могут в упрощенной форме перерегистрировать жилье до 1 июля. По информации ИС "Вести", в Донецке признаны бесхозными около 2000 квартир, 500 собственников уже вышли с городской администрацией на связь.

С 1 июля гражданин, если он въезжает сюда, в Донецкую Народную Республику, то он не пойдет по упрощенной программе. Он получает паспорт гражданина РФ, а свое право на жилье он может доказывать через суд рассказала директор Департамента муниципальной собственности администрации городского округа Донецк (ДНР) Ирина Прокопенко

При этом на первую процедуру перерегистрации собственнику нужно явиться лично. Дальше можно оформить доверенность и распоряжаться недвижимостью дистанционно.

Прокопенко пояснила, что бесхозные квартиры являются проблемой, поскольку в домах без жильцов могут возникнуть различные сложности.

В доме, допустим, сто квартир, из которых 50% пустующих, но дом получает коммунальные услуги за отопление, а кто должен оплачивать эти услуги? Квартиры пустуют. Это газ, свет. А также может возникнуть непредвиденная ситуация, например, пожар. То есть квартиры не должны пустовать. У нас проблемы с водой, а если где-то прорвало трубу? Все это создает аварийные ситуации, которые требуют вмешательства администрации города Донецк отметила она

Недвижимость, признанная бесхозной, впоследствии будет реализована.

Мы даем возможность отдать эти квартиры силовым структурам, людям, которые стоят в очереди на эти квартиры, людям, у которых разрушены дома, детям-сиротам и другим категориям граждан, которые нуждаются непосредственно в этих квартирах и домах добавила Прокопенко

Ранее в администрации Горловки разъяснили, как подтвердить уехавшим жителям свое право на квартиру.