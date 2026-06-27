Уехавшим из Горловки жителям разъяснили, как подтвердить свое право на квартиру Власти Горловки объяснили, как выехавшим из города жителям вернуть квартиру

Москва27 июн Вести.Жители Горловки, покинувшие свое жилье из-за ведения боевых действий, могут вернуть себе контроль над объектом недвижимости. Для проведения этой процедуры есть простой алгоритм, отметил в беседе с "ИС Вести" первый заместитель главы администрации городского округа Горловка Павел Калиниченко.

Свое право на объект недвижимости в городе Горловка, как в любом городе РФ, они должны подтвердить через МФЦ. Как известно все это быстро и легко делается. Организация, которая этим занимается, принимает документы – паспорт РФ плюс украинские документы, потому что иных не было, и это дает основание гражданину РФ подтвердить свое право на объект недвижимости сказал он

По его словам, для администрации населенного пункта важно, чтобы пустующие дома в Горловке становились заселенными.

Заселить квартиры - наша и прямая обязанность, и наша мечта, и желание. Люди, которые здесь будут проживать, трудиться на благо города, - это и налоговая база, и база пополнения коммунальными выплатами, это зарплата наших коммунальщиков. Конечно, это та благая цель, к которой мы идем отметил Калиниченко

Как сообщалось ранее, 1 июля 2026 года завершается регистрация в упрощенном порядке в Росреестре прав на недвижимость в ДНР.