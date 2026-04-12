После случая с Долиной риелторы требуют согласия у родственников продавца

Москва12 апр Вести.Риелторы придумали новый способ, чтобы избежать обмана при продаже квартиры по "схеме Долиной". Как сообщает Baza, теперь перед оформлением сделки они связываются с родственниками владельцев квартир и просят подтвердить добровольность продажи.

Обычных документов для проведения сделок теперь недостаточно. При новом уровне контроля риелторы выходят на связь с членами семьи продавца квартиры. Близкие должны подтвердить, что человек добровольно намерен продать жилье и находится в адекватном состоянии.

Агентства могут отказаться от сделки, если родственники находятся за границей или сам владелец квартиры начинает отказываться предоставить контакты близких говорится в сообщении

Трудности могут возникнуть при оформлении сделки с одиноким пенсионером, ведь их добровольное намерение подтвердить никто не может.