Эксперт высказался о проекте по защите покупателей жилья от "схемы Долиной" Эксперт Тумин заявил о сложностях при реализации проекта против "схемы Долиной"

Москва23 мая Вести.При реализации законопроекта, направленного на защиту покупателей жилья от "схемы Долиной", может возникнуть ряд сложностей. Об этом в беседе с MK.RU заявил директор рынков России и СНГ "Фам Пропертис" Валерий Тумин.

Издание напомнило, что депутаты Государственной думы Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев подготовили пакет поправок в законодательство для обеспечения дополнительной защиты добросовестных покупателей жилья.

Согласно инициативе, если суд постановит вернуть квартиру прежнему владельцу, реализовать это можно будет только после полного возврата средств покупателю. При этом зарегистрировать жилье будет возможно только при наличии документов, подтверждающих, что покупатель получил деньги.

Препятствий и подводных камней хватает. Прежде всего, возникает вопрос о фактической возможности продавца возместить средства: если он уже передал деньги третьим лицам или стал жертвой мошенников, покупатель по-прежнему остается в уязвимом положении. Процесс возмещения тоже способен затянуться на месяцы или даже годы, особенно если продавец уклоняется от обязательств либо прибегает к таким схемам, как фиктивное банкротство сказал Тумин

Эксперт добавил, что дополнительные сложности касаются сферы регистрации прав. Тумин объяснил, что для применения новой инициативы необходимо разработать четкий механизм подтверждения факта возмещения средств перед тем, как собственность будет возвращена продавцу.

При этом он отметил, что соответствующая мера поможет укрепить стабильность рынка недвижимости и повысить доверие граждан к сделкам с жильем.