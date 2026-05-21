Депутаты подготовили законопроекты о защите покупателей жилья от "схемы Долиной"

Москва21 мая Вести.Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев направили в Росреестр и Верховный суд РФ пакет законопроектов, устанавливающих дополнительную защиту добросовестных приобретателей недвижимости. Документы есть в распоряжении ТАСС.

Законопроекты вносят изменения в Гражданский кодекс РФ и закон о государственной регистрации недвижимости. В статью 167 ГК РФ (общие положения о последствиях недействительности сделки) предлагается добавить новый пункт.

В документе говорится, что в случае, если суд признает сделку по отчуждению жилого помещения недействительной, дата возврата такого жилья устанавливается не ранее даты полного возврата денег покупателю.

В статью 58 закона о регистрации недвижимости предлагается добавить пункт, по которому регистрация недвижимости по решению суда после аннулирования сделки возможна только при документальном подтверждении возврата денежных средств.

Государство обязано обеспечить баланс интересов всех сторон и защиту добросовестных участников сделок. Мы считаем необходимым усилить правовые гарантии для граждан и сделать судебную практику более предсказуемой и справедливой отметил Гусев

В свою очередь Нилов пояснил, что перед внесением законопроектов на рассмотрение, депутаты планируют собрать обратную связь от заинтересованных госорганов.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина стала одной из жертв мошенников, после чего дело получило широкий общественный резонанс. После этого в обиходе "схемой Долиной" или "эффектом Долиной" стали называть случаи, когда продавец квартиры после совершения сделки отказывается передавать жилье, утверждая, что в момент продажи был под влиянием мошенников.