Юристы: разъяснения ВС по схеме Долиной усилят защиту покупателей жилья Разъяснения Верховного суда по схеме Долиной направлены на защиту покупателей

Москва8 июл Вести.Верховный суд России выпустил обзор с разъяснениями по ситуациям, аналогичным делу певицы Ларисы Долиной. Это должно усилить защиту добросовестных покупателей в сделках с жильем. Однако полностью избежать рисков не получится, считают опрошенные РИА Недвижимость юристы.

По моему мнению, позиции, высказанные Верховным судом РФ в обзоре, направлены на усиление защиты покупателя. Если покупатель признан добросовестным, … суд должен обеспечить защиту его интересов отметила старший юрист практики разрешения споров и банкротства адвокатского бюро DS Law Екатерина Глазунова

Теперь суды не смогут автоматически вставать на сторону продавцов, ставших жертвами мошенников. Им придется проверять не только факт обмана третьими лицами, но и добросовестность поведения покупателя, а также наличие у него возможности распознать заблуждение. Если покупатель признан добросовестным, сделка не может быть признана недействительной в ущерб его интересам.

При этом ответственность за доказывание своего психического состояния в момент сделки лежит на продавце. Если суд все же признает сделку недействительной, он должен применить двустороннюю реституцию – вернуть все полученное сторонами, а не только недвижимость.

Нельзя просто вернуть квартиру обманутому мошенниками продавцу. При принятии решения суд должен одновременно рассмотреть и вопрос о взыскании с такого продавца всего, что передал ему покупатель, в том числе денежные средства подчеркнула Екатерина Глазунова

Эксперты напоминают покупателям о необходимости обращать внимание на "красные флаги": заниженную цену, спешку, странное поведение продавца, расчет через третьих лиц.

Разъяснения Верховного суда носят рекомендательный характер и, по мнению некоторых юристов, вряд ли кардинально изменят практику, однако упростят порядок действий в подобных спорах.