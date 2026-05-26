Москва26 мая Вести.Залогом безопасной сделки купли-продажи недвижимости может стать присутствие врача-эксперта. Об этом заявил ИС "Вести" доктор медицинских наук, врач-психиатр, профессор Андрей Жиляев.

Он отметил, что вменяемость покупателя или продавца обычно оценивает нотариус, у которого "нет соответствующих компетенций". Поэтому подобную практику необходимо исправить, привлекая к сделкам врачей-психиатров и психологов.

Если появляется фигура врача-эксперта до сделки [купли-продажи], то вполне возможно, что можно определить процедуру, круг вопросов, кстати, не только психиатрических. Здесь речь, наверное, пойдет о психолого-психиатрическом освидетельствовании, потому что мы встречаем сейчас среди заявителей по данным делам людей, которые утверждают, что они действовали под влиянием мошенников. То есть они не страдали психическими расстройствами, но находились под тем или иным психологическим давлением сказал Жиляев

По его словам, заключение врача-эксперта считается "априори беспристрастным". Гарантией выступает учреждение, которое берет на себя ответственность за заключение. Жиляев также подчеркнул, что для проведения экспертизы в любой ситуации даже самый рядовой врач должен изучить "сопровождающие документы".

Самое простое - [следует] разработать и принять всем заинтересованным ведомствам регламент согласительный, в котором будут обговорены временные сроки и непосредственный объем получаемых знаний и так далее. И, соответственно, этот регламент будет защитной бумагой, которая будет своего рода индульгенцией в том случае, если встанет впоследствии вопрос [оспаривания сделки] подчеркнул Жиляев

Дело о крупном мошенничестве, одной из жертв которого стала певица Лариса Долина, получило широкий общественный резонанс в прошлом году. После этого "схемой Долиной" или "эффектом Долиной" в обиходе стали называть случаи, когда продавец квартиры после совершения сделки отказывается передавать жилье, утверждая, что был под влиянием мошенников в момент его продажи.

Депутаты подготовили законопроекты о защите покупателей жилья от "схемы Долиной".