Россиянам объяснили, как избежать проблем при покупке вторичного жилья Депутат Панеш: выписка из ЕГРН поможет избежать проблем при покупке "вторички"

Москва6 июн Вести.Чтобы избежать возможных проблем при покупке вторичного жилья, необходимо получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), рассказал порталу NEWS.ru депутат Госдумы Каплан Панеш.

Также покупателям могут облегчить жизнь заказ технического плана дома, проверка собственника и нотариуса, добавил он.

Закажите актуальную выписку из ЕГРН: проверьте собственника, площадь, обременения (арест, ипотека), историю переходов прав. Получите справку о зарегистрированных лицах (форма 9) - кто прописан и на каких условиях выпишется. Узнайте о долгах по "коммуналке". Изучите техплан - нет ли незаконной перепланировки. Проверьте дом: не аварийный ли, не подлежит ли сносу или реновации заявил Панеш

Ранее эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ Елена Титова рассказала о новой семейной выплате, которая будет назначаться в зависимости от наличия жилья и его площади.