В Госдуме рассказали, как продать ипотечную квартиру Депутат Чаплин: продажа ипотечной квартиры возможна только с согласия банка

Москва9 июн Вести.Продажа ипотечной квартиры возможна, однако стоит учесть ряд важных особенностей, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член партии "Единая Россия" Никита Чаплин.

Ключевое условие — согласие банка-кредитора. Пока вы не выплатили кредит, квартира находится в залоге у банка, и информация об этом есть в Едином государственном реестре недвижимости. Любые сделки с такой недвижимостью требуют одобрения со стороны залогодержателя отметил он

По его словам, если попытаться продать недвижимость без ведома банка, то сделку могут признать недействительной через суд. Тем не менее парламентарий подчеркнул, что на данный момент существует несколько способов продажи ипотечного жилья.

Первый и самый простой способ — досрочное погашение кредита продавцом за счет собственных средств. Вы закрываете ипотеку, банк снимает обременение, и вы продаете квартиру как обычную, без всяких ограничений сказал Чаплин

Как продолжил депутат, существует и такой вариант: в ходе сделки покупатель сам погашает остаток ипотеки.

Вы получаете в банке разрешение на продажу, затем открываете аккредитив или используете эскроу-счет, куда покупатель вносит деньги. При подписании договора купли-продажи часть этих средств направляется банку на погашение вашего кредита, а оставшаяся сумма перечисляется вам. Банк снимает обременение, и право собственности переходит к покупателю поделился он

Третий способ — это переоформление ипотечного долга на покупателя.

Банк проверяет нового заемщика и, если он соответствует требованиям по доходам и кредитной истории, даст согласие на замену заемщика по действующему кредитному договору отметил парламентарий

Депутат подчеркнул, что для продавца главным в этой ситуации будет финансовый риск, так как в случае накопления просрочек по кредитным платежам банк вообще может запретить продажу.

Помимо этого, владельцу жилья надо выбрать "стратегию продажи" и сильно не занижать цену в том случае, " нет необходимости срочно продавать" сказал Чаплин

Парламентарий добавил, что для покупателя же риски связаны с чистотой сделки.

Некоторые схемы могут предполагать, что покупатель гасит чужую ипотеку до того, как право собственности перейдет к нему. Это опасно: если сделка сорвется, возвращать деньги придется через суд... Также нужно проверить, нет ли в квартире зарегистрированных жильцов, которых потом придется выписывать заключил Чаплин

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