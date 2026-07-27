Эксперт Чернокульский: сдача ипотечной квартиры в аренду может быть запрещена

Банки могут запретить сдавать в аренду ипотечную квартиру Эксперт Чернокульский: сдача ипотечной квартиры в аренду может быть запрещена

Москва27 июл Вести.Владельцы ипотечной квартиры могут столкнуться с проблемами, если решат сдавать ее в аренду, не уведомив об этом банк. Директор "Жилфонда" Александр Чернокульский в беседе с RT посоветовал внимательно ознакомиться с положениями кредитного договора.

По его словам, банки довольно часто прописывают прямой запрет аренды или обязательное согласование с финансовой организацией.

При этом на практике это условие соблюдается далеко не всегда отметил Чернокульский

Он уточнил, что банк обычно не интересуется, как используется квартира, если платежи по кредиту поступают регулярно.

Поэтому многие владельцы ипотечных квартир фактически сдают их в аренду и никогда не сталкиваются с вопросами от банка добавил эксперт

Тем не менее, предупредил Чернокульский, финансовые учреждения могут обратиться в суд, если с платежами возникли сложности из-за аренды.

Банк также вправе потребовать устранить нарушение, а если требования не будут исполнены – обратиться в суд и при наличии предусмотренных законом оснований обратить взыскание на предмет ипотеки сказал он

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что злоумышленники разработали новую схему обмана при аренде квартир.