Юрист Курбаков: арендодателю грозят штраф или срок за установку камер в квартире

Юрист рассказал, можно ли устанавливать камеры в съемных квартирах Юрист Курбаков: арендодателю грозят штраф или срок за установку камер в квартире

Москва25 апр Вести.За установку камера в сдаваемой квартире арендодателю грозит штраф до 200 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Кроме того, нечистоплотный арендодатель может лишиться свободы сроком до пяти лет.

Штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет … за установку камер без согласия квартиросъемщиков отметил Курбаков

Он также добавил, что, если записи будут распространяться без согласия квартирантов, можно получить срок уже до пяти лет. Это же касается и тех случаев, когда камеры устанавливались в спальне или ванной.

По словам юриста, такие действия арендодателя нарушают конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни.

Курбаков добавил, что установка камер без согласия дает арендатору право не только расторгнуть договор, но и потребовать возмещения убытков.

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