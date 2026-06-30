Юрист объяснила, кому нельзя дарить квартиру Юрист Александрова рассказала, кому нельзя дарить недвижимость

Москва30 июн Вести.Законодательство ограничивает дарение недвижимого имущества медработникам, сотрудникам образовательных и социальных организаций, госслужащим и сотрудникам банковской сферы. Об этом рассказала юрист бюро адвокатов "Де-юре" Дарья Александрова, сообщает "РБК-Недвижимость".

Согласно статье 575 Гражданского кодекса, недвижимость педагогам, врачам и социальным работникам не могут дарить те, кто у них учится, проходит лечение или пользуется помощью соцработников, а также родственники таких граждан.

Нарушение самого факта запрета – это достаточное основание для признания дарения недействительным говорится в публикации

Также не могут получать в дар имущество, в том числе недвижимость, государственные и муниципальные служащие. Такая мера направлена на недопущение коррупции и конфликта интересов. Кроме того, дарение может рассматриваться как взятка в том случае, если оно связано с исполнением служебных обязанностей.

Получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или тех, кем руководят государственные или муниципальные служащие, также является нарушением установленного запрета отмечается в статье

Однако если даритель приходится госслужащему близким родственником, то подарить жилье не запрещается. В таком случае сделка регулируется не служебным положением, а нормами семейного права.

Помимо этого, ограничения распространяются на сотрудников банковской сферы в связи с особым публично-правовым статусом Банка России, который предполагает строгие антикоррупционные принципы.

В таких случаях разрешены только символические подарки, стоимость которых составляет не более трех тысяч рублей.

Ранее в Госдуме рассказали о самом надежном способе быстро проверить недвижимость на наличие арестов и запретов.