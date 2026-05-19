Москва19 мая Вести.Покупка жилья у близких родственников может стать основанием для отказа в имущественном налоговом вычете. Об этом заявила NEWS.ru старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова.

По словам юриста, чаще всего отказы связаны с вычетами при покупке жилья и выплате процентов по ипотеке. Ограничения распространяются на сделки между взаимозависимыми лицами, к которым относятся супруги, родители, дети, братья, сестры, опекуны и подопечные.

Самое жесткое основание связано со сделками между взаимозависимыми лицами. Перечень таких лиц закрытый. Туда входят супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, опекуны и подопечные. Сделки же с бабушками, тещами, зятьями и племянниками формально разрешены уточнила Чирикова

Она также отметила, что вычет не предоставляется на расходы, покрытые материнским капиталом, военной ипотекой или средствами работодателя. Кроме того, причиной отказа могут стать ошибки в документах, использование устаревшей формы декларации 3-НДФЛ или расхождения между суммой в декларации и стоимостью недвижимости по договору.