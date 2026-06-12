Москва12 июнВести.Россияне могут получить ежемесячные налоговые вычеты на детей, если их доходы за год составляют менее 450 тысяч рублей, рассказала РИА Новости доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.
Налоговый вычет на детей может оформить работающий родитель или опекун с доходами менее 450 тысяч рублей в год.
На первого ребенка вычет будет 1400 рублей, на второго - 2800 рублей. На третьего и последующих - 6000 рублейуточнила Голубцова
Для получения вычетов родителю необходимо обратиться к работодателю.