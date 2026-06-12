В РФ налоговый вычет могут получить родители с доходом до 450 тысяч рублей в год

Родителям объяснили, как работает налоговый вычет на детей в России В РФ налоговый вычет могут получить родители с доходом до 450 тысяч рублей в год

Москва12 июн Вести.Россияне могут получить ежемесячные налоговые вычеты на детей, если их доходы за год составляют менее 450 тысяч рублей, рассказала РИА Новости доцент РЭУ имени Г.В​​​. Плеханова Екатерина Голубцова.

Налоговый вычет на детей может оформить работающий родитель или опекун с доходами менее 450 тысяч рублей в год.

На первого ребенка вычет будет 1400 рублей, на второго - 2800 рублей. На третьего и последующих - 6000 рублей уточнила Голубцова

Для получения вычетов родителю необходимо обратиться к работодателю.