Чаплин: вычет через работодателя можно получить уже в месяц подачи заявления

В ГД рассказали о преимуществе получения налогового вычета через работодателя Чаплин: вычет через работодателя можно получить уже в месяц подачи заявления

Москва26 апр Вести.Налоговый вычет через работодателя можно получить в тот же месяц, когда подано заявление. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

В беседе с NEWS.ru он рассказал, что сперва необходимо обратиться в налоговую инспекцию для подтверждения права на вычет и приложить подтверждающие документы. После проверки, которая занимает до 30 дней, уведомление направляется работодателю.

Этот способ подходит для имущественных вычетов и большинства социальных вычетов: на лечение, обучение, фитнес и страхование. Главное преимущество – не нужно ждать окончания года. Вы начинаете получать зарплату без удержания НДФЛ уже в том месяце, когда подали заявление, а не через год после проверки декларации отметил Чаплин

После того, как работодатель получил уведомление, сотрудник должен в свободной форме написать заявление на его имя. Затем бухгалтерия перестанет удерживать налог из зарплаты до полного использования суммы вычета.

Ранее в Минфине рассказали о лимите по социальным вычетам в 2026 году. В случаях, когда деньги потрачены на обучение, лечение или спорт, он составляет 150 тысяч рублей.