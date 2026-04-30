Москва30 апр Вести.Для ускоренного получения налогового вычета нужно заполнить заявление на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он уточнил, что льгота будет доступна уже в ближайший месяц, если оформить ее через работодателя.

Существует способ получить вычет без декларации — упрощенный порядок. С 2024 года по некоторым расходам, включая лечение, обучение, фитнес и страхование, налоговая служба сама получает данные от организаций. Вам остается только зайти в личный кабинет после 20 марта следующего года, подписать заполненное заявление — и деньги придут на счет. Но этот порядок работает только по окончании налогового периода. Если вы хотите получать вычет прямо сейчас, в текущем году, выбирайте вариант через работодателя — быстро, без декларации, без ожидания года. Подали заявление на сайте ФНС, и уже через месяц начальник получит уведомление сказал Чаплин

Как подчеркнул парламентарий, право на вычет через работодателя имеют только официально оформленные работники, из доходов которых отчисляется НДФЛ. Чаплин разъяснил, что самозанятые и индивидуальные предприниматели, работающие на специальных режимах налогообложения, не вправе претендовать на эту меру поддержки, если у них нет дополнительных поступлений, характерных для наемного труда.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года ФНС России в автоматическом режиме предоставила гражданам налоговые вычеты на сумму более 200 млрд руб.