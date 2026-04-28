ФНС в этом году автоматически предоставила вычеты более 200 млрд рублей

ФНС с начала года автоматически оформила вычеты свыше 200 млрд рублей ФНС в этом году автоматически предоставила вычеты более 200 млрд рублей

Москва28 апр Вести.Федеральная налоговая служба России с начала 2026 года в автоматическом режиме предоставила гражданам налоговые вычеты на сумму более 200 млрд руб. Об этом сообщил глава ведомства Даниил Егоров на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, его слова передает ТАСС.

Он отметил, что ФНС реализовала модель, при которой вычеты на лечение, обучение и спорт предоставляются на основе данных, получаемых напрямую от организаций, работающих в этих сферах. По словам Егорова, служба автоматически заполняет необходимые сведения и предоставляет вычеты гражданам без их дополнительного участия.

Если взять, например, 2026 год, то таким автоматизированным образом мы уже предоставили вычетов на сумму больше 200 млрд руб сказал он

Ранее депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и вице-спикер палаты Владислав Даванков выступили с инициативой ввести налоговый вычет на ремонт автомобиля для работающих пенсионеров.