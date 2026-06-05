Москва5 июн Вести.В РФ уже более 435 тысяч участников упрощенной системы налогообложения. Такими цифрами с ИС "Вести" поделился глава ФНС Даниил Егоров на полях ПМЭФ.

Участников упрощенной системы налогообложения, если мне память не изменяет, 433 тысячи налогоплательщиков, большая часть из них новые. То есть там больше 200 тысяч. Это как раз те, у кого выручка от 20 до 60 миллионов. Мы сейчас, так как вот только-только были сданы декларации, смотрим, где что нужно откорректировать. Мы всех индивидуально через наши, благо у нас работают электронные сервисы, консультируем. При этом следует отметить, что большинство все-таки выбрало ставку 5% оборотную, которую, конечно, мы условно можем считать налогом на добавленную стоимость, там нет вычетов. Это просто как оборотный налог