Егоров назвал ФНС не только аудитором, но и провайдером информации Егоров: налоговая служба – не только аудитор, но и провайдер информации

Москва5 июн Вести.Федеральная налоговая служба уже давно видит себя в качестве не только аудитора, но и провайдера серьезных сервисов и информации. Об этом ИС "Вести" заявил глава ведомства Даниил Егоров на полях ПМЭФ.

Он подчеркнул важность доверия населения такому органу, как ФНС.

Нам в любом случае приходится меняться. И это является одной из первых и основных дискуссий, в частности, на площадке БРИКС. Это касается, как и двусторонних переговоров с налоговыми администрациями, так и переговоров больше одной стороны. Здесь, вы знаете, мне кажется, важная вещь, которая происходит – это, что не может не радовать, это то, что мы как бы находимся в общем понимании, что мы должны делать. Очень важно настраивать общее понимание, настраивать процессы таким образом, чтобы рождалось доверие, из которого уже будут рождаться те или иные договоренности. И вот то, что мы видим, такая, например, история, что мы себя как налоговая служба давно перестали понимать только в качестве аудитора. Мы уже такой провайдер серьезных сервисов, провайдер информации заявил Егоров

Ранее сообщалось, что ФНС начала более жестко взыскивать долги с компаний. Служба стала чаще фактически замораживать имущество.