Москва21 маяВести.Федеральная налоговая служба (ФНС) при взыскании долгов с компаний начала чаще фактически замораживать имущество. Об этом пишет газета "Известия".
По информации журналистов, ведомство теперь более жестким способом взыскивает долги с бизнеса.
Компаниям все чаще не только блокируют счета, но и фактически замораживают имущество - запрещают продавать, закладывать или переоформлять активы без согласия инспекцииследует из публикации
Издание со ссылкой на письмо ФНС отметило, что ограничения могут затронуть не только недвижимость, автомобили или финансы, но и нематериальные активы. Уточняется, что речь идет о товарных знаках, программах, патентах, баз данных и правах требования к контрагентам.
Как подчеркнули в ведомстве, ФНС сейчас делает ставку на взыскание долгов еще до банкротства компаний.
Вместе с тем "Известия" пишут, что количество должников в России снизилось в два раза благодаря установлению единого налогового счета и автоматизации процедур.