"Известия": ФНС при взыскании с компаний начала чаще замораживать имущество

Москва21 мая Вести.Федеральная налоговая служба (ФНС) при взыскании долгов с компаний начала чаще фактически замораживать имущество. Об этом пишет газета "Известия".

По информации журналистов, ведомство теперь более жестким способом взыскивает долги с бизнеса.

Компаниям все чаще не только блокируют счета, но и фактически замораживают имущество - запрещают продавать, закладывать или переоформлять активы без согласия инспекции следует из публикации

Издание со ссылкой на письмо ФНС отметило, что ограничения могут затронуть не только недвижимость, автомобили или финансы, но и нематериальные активы. Уточняется, что речь идет о товарных знаках, программах, патентах, баз данных и правах требования к контрагентам.

Как подчеркнули в ведомстве, ФНС сейчас делает ставку на взыскание долгов еще до банкротства компаний.

Вместе с тем "Известия" пишут, что количество должников в России снизилось в два раза благодаря установлению единого налогового счета и автоматизации процедур.