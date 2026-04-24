ФНС за долги прекращает операции по счетам, а не блокирует их без решения суда

В ФНС прокомментировали сообщения о якобы блокировке счетов без решения суда ФНС за долги прекращает операции по счетам, а не блокирует их без решения суда

Москва24 апр Вести.Сообщения о том, что ФНС для взыскания долгов блокирует счета без решения суда, не соответствуют действительности. Служба лишь приостанавливает операции по счетами в банке и только на сумму в размере имеющейся задолженности, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

При этом сумма средств, превышающая сумму задолженности, доступна плательщику.

ФНС России не блокирует счета, а приостанавливает операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга, то есть в размере отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика говорится в сообщении, которое приводит издание

Там указали, что процедура взыскания долга со счета физического лица инициируется при неуплате налогов вовремя и внесудебное взыскание начинается с направления налогоплательщику требования об уплате, где указан срок для погашения задолженности добровольно.

Если это требования не исполняется, налоговая принимает решение о взыскании долга и оно также направляется налогоплательщику либо почтой, либо в электронном виде. В течение недели с момента направления этого решения можно оплатить долг либо заявить о несогласии с ним, в противном случае налоговый орган обращается в банк с поручением на списание и перечисление суммы задолженности с банковского счета налогоплательщика.

В ФНС подчеркнули, что операции по счетам будут возобновлены после погашения всей суммы просроченной задолженности.

Там также отметили, что долг ИП взыскивается без разделения на долги предпринимателя и физического лица.