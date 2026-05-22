ФНС разъяснила порядок применения мер по ограничению распоряжения имуществом ФНС: ограничение распоряжения имуществом вводится при угрозе вывода активов

Москва22 мая Вести.Обеспечительные меры по ограничению распоряжения имуществом вводятся только при подтвержденной угрозе вывода активов или факте налогового правонарушения, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНС.

В пресс-службе также уточнили, что случаи ввода таких мер составляют 0,027% от общего числа должников в стране (примерно 1 случай на 3,7 тысячи).