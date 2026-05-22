Москва22 маяВести.Обеспечительные меры по ограничению распоряжения имуществом вводятся только при подтвержденной угрозе вывода активов или факте налогового правонарушения, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНС.
Налоговые органы могут принять решение о применении обеспечительных мер по ограничению распоряжения имуществом только при наличии подтвержденных фактов угрозы вывода активов из-под взыскания либо при доказанном факте налогового правонарушениянаписали там
В пресс-службе также уточнили, что случаи ввода таких мер составляют 0,027% от общего числа должников в стране (примерно 1 случай на 3,7 тысячи).