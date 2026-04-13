"Ведомости" рассказали о том, как ФНС борется с дроблением бизнеса

Москва13 апр Вести.Федеральная налоговая служба (ФНС) начала профилактическую кампанию против незаконной оптимизации малого бизнеса. Налоговики вызывают предпринимателей для дачи пояснений по вопросам дробления бизнеса и подмены трудовых отношений, сообщает газета "Ведомости".

В некоторых случаях предупреждения о рисках получали ИП, которые еще не приступили к предпринимательской деятельности.

В первую очередь под пристальное внимание налоговых органов попал бизнес, который до 2026 года использовал патентную систему [налогообложения] (ПСН, предполагает фиксированный платеж не с реального дохода, а с его потенциально возможного годового показателя), но после изменения параметров для использования этого режима был вынужден с текущего года перейти на УСН или автоУСН отмечает газета

Между тем только предприниматели, годовой доход которых не превышает 20 млн руб., могут использовать ПСН.

