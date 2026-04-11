В ФНС опровергли информацию о сбое при подаче декларации 3-НДФЛ

Москва11 апр Вести.В ФНС опровергли появившуюся ранее информацию о техническом сбое при подаче декларации на получение налогового вычета, сведения не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились публикации, что россияне сталкиваются с тем, что при подаче декларации 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика вместо возврата средств появляются уведомления о задолженности.

Личный кабинет физлица, функционал подачи декларации 3-НДФЛ и формирования ЕНС работают в штатном режиме сказано в сообщении

В ведомстве уточнили, что к возврату в 1 квартале 2026 года представлено 4,8 миллионов деклараций 3-НДФЛ с заявленными вычетами и 1 миллион заявлений в упрощенном порядке. Сейчас проверены уже 65% деклараций.