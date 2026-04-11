Москва11 апр Вести.Россияне столкнулись со сбоями в системе ФНС во время подачи документов на налоговый вычет, сообщает Baza.

Уточняется, что вместо возврата средств у пользователей сервиса появляются уведомления о задолженности.

По данным источника, в ряде случаев заявления в системе Единого налогового счета отображаются как декларация 3-НДФЛ. В результате система формирует налог к уплате.

Baza приводит несколько примеров сбоя. Среди подобных случаев - требование об уплате 259 тысяч рублей налога, поступившее москвичу, когда он подал через сайт заявление на вычет за фитнес и образование детей.

Другой россиянин подал документы на вычет за лечение. Так в его личном кабинете сразу после подачи декларации образовалась задолженность. Как оказалось, это был налог за 2023 год, который начислили по ошибке.

Как утверждает издание, обращения в ФНС пока остаются без ответа.