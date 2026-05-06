При принятии решений ФНС ориентируется на обратную связь Замглавы ФНС: при принятии решений ориентируемся на обратную связь

Москва6 мая Вести.Федеральная налоговая служба РФ учитывает обратную связь и ориентируется на нее при принятии решений. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель руководителя ФНС России Александр Егоричев.

По словам замруководителя, ведомство учитывает мнения бухгалтеров и общества в целом.

С точки зрения полезности для нас, мы, конечно же, получаем обратную связь. Мы понимаем, что волнует, что беспокоит бухгалтеров, что беспокоит вообще людей в экономике. И, конечно же, там ее используем в части принятия наших определенных решений рассказал Егоричев

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