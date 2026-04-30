ФНС напомнила россиянам о сроке подачи декларации о доходах за 2025 год

Россиянам напомнили о дедлайне для подачи налоговых деклараций ФНС напомнила россиянам о сроке подачи декларации о доходах за 2025 год

Москва30 апр Вести.Последним днем для своевременной подачи гражданами РФ декларации о доходах физических лиц за 2025 год по форме 3-НДФЛ является четверг, 30 апреля. Соответствующее уведомление распространила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

В ведомстве уточнили, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) удерживается работодателем из зарплаты автоматически. Но в некоторых случаях граждане должны самостоятельно рассчитать налог и направить надзорному органу декларацию.

Сумму налога, исчисленную в декларации, необходимо уплатить не позднее 15 июля текущего года.

До указанного срока задекларировать прошлогодние доходы за 2025 год также обязаны индивидуальные предприниматели, физлица, осуществляющие майнинг криптовалюты. адвокаты, у которых открыт адвокатский кабинет, и другие лица, которые занимаются частной практикой.

При этом на россиян, которые подают декларацию за 2025 год для получения налоговых вычетов по НДФЛ — стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья, 30 апреля 2026 года не является последним днем направления документов продолжили в ведомстве

Эти декларации можно представить в любой момент в течение года, без каких-либо налоговых санкций уточнили в федеральной службе

Кроме того, до конца месяца физлицам следует уведомить ФНС о контролируемых иностранных компаниях (КИК) за 2025 год.

При наличии оснований для освобождения от налогообложения прибыли КИК нужно приложить подтверждающие этот факт документы. Исключение составляют фирмы, учрежденные в государствах – участниках Евразийского экономического союза, с постоянным местонахождением на территории одной из этих стран.

При отсутствии оснований для освобождения необходимо представить документы, подтверждающие размер прибыли или убытка КИК. Сделать это нужно также до 30 апреля … За непредставление уведомления налагается штраф в размере 500 тысяч рублей добавили в ФНС

В начале апреля налоговая служба опровергла распространенную до этого информацию о техническом сбое при подаче декларации на получение налогового вычета.