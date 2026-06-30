Эксперт Титова назвала самый быстрый и надежный способ уплаты налогов Эксперт Титова рассказала, как можно уплатить налоги быстро и надежно

Москва30 июн Вести.Самый быстрый и надежный способ уплаты налогов – приложение "Налоги ФЛ". Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказала эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ Елена Титова.

На основании декларации гражданин уплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) самостоятельно в ситуациях, когда законом обязанность по исчислению налога возложена непосредственно на налогоплательщика.

Ну, к примеру, при продаже имущества или при сдаче имущества в аренду. В этом случае гражданин знает свою сумму дохода, и единственное, что ему остается — рассчитать налог, уплатить его в бюджет, в установленные законом сроки заполнить декларацию и, соответственно, представить эту декларацию в налоговые органы. А на основании уведомления граждане уплачивают налоги, обязанность по исчислению которых возложена непосредственно на налоговые органы сказала Титова

По завершении расчетов налогоплательщику направляется уведомление, как правило не позднее 1 ноября, практически за месяц до уплаты налога.

И это время, оно как раз необходимо налогоплательщику для того, чтобы он мог ознакомиться с исчисленной налоговым органом суммой налога и в случае каких-то вопросов либо несогласия с предъявленной ему суммой, он мог это оспорить заявила эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ

Она отметила, что программа сама подтягивает все необходимые данные, что позволяет избежать ошибки при ручном вводе.

Самый быстрый и надежный способ — это оплата через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, либо через мобильное приложение Налоги ФЛ. Это надежно, потому как система сама подтягивает все необходимые данные, исключая ошибки, которые возможны при ручном вводе … Обновление сведений в личном кабинете налогоплательщика, оно производится ежедневно. Но тем не менее информация о поступлении платежей в личном кабинете отражается не сразу добавила Елена Титова

Ранее сообщалось, что либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила повысить налог на доходы для богатых граждан до уровня развитых стран, а также ввести прогрессивную шкалу налога на роскошь. Такая инициатива содержится в предвыборной программе партии "100 дней преобразования России". Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что каждому четвертому россиянину денег хватает только на еду, а разрыв между богатыми и бедными в стране самый большой за 18 лет.