Налоговые уведомления с 1 августа можно получить на "Госуслугах" по умолчанию

Россияне с 1 августа получат налоговые уведомления на "Госуслугах" по умолчанию Налоговые уведомления с 1 августа можно получить на "Госуслугах" по умолчанию

Москва1 авг Вести.С 1 августа 2026 года в России вступает в силу новый порядок получения налоговых уведомлений для физических лиц. Теперь документы по умолчанию будут направляться в личные кабинеты граждан на портале "Госуслуги".

Ранее для этого требовалось подать специальное уведомление в налоговую службу о согласии на получение документов, содержащих налоговую тайну.

С 1 августа режим налоговой тайны автоматически распространяется на сведения, размещенные на портале госуслуг. При этом у граждан сохраняется право отказаться от электронного способа и получать уведомления по почте или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Также традиционный бумажный документ можно получить в любом налоговом органе или в уполномоченном МФЦ.

Нововведение призвано упростить взаимодействие граждан с налоговой службой и сделать процесс получения уведомлений более оперативным и удобным.