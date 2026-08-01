Москва1 авгВести.С 1 августа 2026 года в России вступает в силу новый порядок получения налоговых уведомлений для физических лиц. Теперь документы по умолчанию будут направляться в личные кабинеты граждан на портале "Госуслуги".
Ранее для этого требовалось подать специальное уведомление в налоговую службу о согласии на получение документов, содержащих налоговую тайну.
С 1 августа режим налоговой тайны автоматически распространяется на сведения, размещенные на портале госуслуг. При этом у граждан сохраняется право отказаться от электронного способа и получать уведомления по почте или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Также традиционный бумажный документ можно получить в любом налоговом органе или в уполномоченном МФЦ.
Нововведение призвано упростить взаимодействие граждан с налоговой службой и сделать процесс получения уведомлений более оперативным и удобным.