Россияне должны до 1 июня отчитаться о зарубежных счетах за 2025 год Период предоставления отчета о наличии счетов за рубежом истекает 1 июня

Москва28 мая Вести.Граждане России и другие лица, проживающие на ее территории, обязаны до 1 июня 2026 года предоставить отчеты о движении средств на зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках за 2025 год.

Соответствующее уведомление размещено на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Помимо физлиц-резидентов, отчетность обязаны подать иностранцы, постоянно проживающие в стране на основании вида на жительство, а также апатриды, если они находились в России более 183 дней.

Представить отчет можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика, а также на бумажном носителе в двух экземплярах, лично или через представителя по доверенности.

Кроме того, документы можно отправить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Ранее в ФНС рассказали о порядке применения мер по ограничению распоряжения имуществом.