Продажу экспортерами части валютной выручки могут продлить до 2029 года Силуанов не исключил продления обязательной продажи валютной выручки

Москва5 июн Вести.Режим обязательной продажи части валютной выручки российскими экспортерами может быть продлен до конца 2029 года.

Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

В целом, планируется (продлить действие названного режима – прим. ред.). Мы планируем до 2029 года. Такое решение подготовлено, надеюсь, будет поддержано цитирует министра ТАСС

Требование об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами было введено указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 года сроком на полгода. Впоследствии действие особого режима дважды продлевали, и он действовал до 30 апреля 2026 года.

Цель этой меры — обеспечить стабильность валютного курса и устойчивость финансового рынка России. Требование распространяется на экспортеров, работающих в топливно-энергетический комплексе, на предприятиях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также в зерновом хозяйстве. Конкретные нормативы в рамках этого механизма устанавливает правительство.

В августе 2025 года кабмин снизил нормативы репатриации и продажи валютной выручки до нуля. До этого крупнейшие экспортеры обязаны были зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.