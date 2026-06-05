Москва5 июнВести.Режим обязательной продажи части валютной выручки российскими экспортерами может быть продлен до конца 2029 года.
Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
В целом, планируется (продлить действие названного режима – прим. ред.). Мы планируем до 2029 года. Такое решение подготовлено, надеюсь, будет поддержаноцитирует министра ТАСС
Требование об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами было введено указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 года сроком на полгода. Впоследствии действие особого режима дважды продлевали, и он действовал до 30 апреля 2026 года.
Цель этой меры — обеспечить стабильность валютного курса и устойчивость финансового рынка России. Требование распространяется на экспортеров, работающих в топливно-энергетический комплексе, на предприятиях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также в зерновом хозяйстве. Конкретные нормативы в рамках этого механизма устанавливает правительство.
В августе 2025 года кабмин снизил нормативы репатриации и продажи валютной выручки до нуля. До этого крупнейшие экспортеры обязаны были зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.