Москва24 июлВести.Маркировка мясных изделий, доплата работающим пенсионерам и больничный для самозанятых – с 1 августа 2026 года в России вступает в силу ряд изменений, которые повлияют на жизнь самых разных категорий граждан.
Уведомления в "Госуслугах"
С августа российские граждане начнут получать уведомления о налогах в своих личных кабинетах на "Госуслугах". Предварительная подача заявления не нужна, все будет приходить в автоматическом режиме. Для тех граждан, которые не пользуются порталом "Госуслуги", сохранится традиционный способ получения уведомлений – заказным письмом.
Больничный для самозанятых
В России продолжается эксперимент по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности для самозанятых. С августа его участники смогут получить первые выплаты по больничным листам. Размер выплат зависит от выбранной страховой суммы, продолжительности страхового стажа и периода участия в эксперименте.
Доплата работающим пенсионерам
Социальный фонд России (СФР) 1 августа сделает перерасчет страховых пенсий по старости для граждан, которые продолжают трудиться. Корректировку выполнят автоматически с учетом уплаченных за 2025 год страховых взносов, обращаться в Соцфонд с заявлениями для этого не нужно.
Плановое повышение пенсий для 80-летних
Граждане, в июле достигшие 80-летнего возраста, с 1 августа будут получать повышенную пенсию. С учетом того, что фиксированная выплата с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля, а надбавка за уход – 1413,86 рубля, итоговый размер пенсии увеличивается на 10 998,55 рубля.
Доплата бывшим летчикам и работникам угольной промышленности
Бывшие летчики и работники угольной промышленности получат к пенсии прибавку с 1 августа. Ее размер индивидуален и зависит от официального заработка и количества накопленных за год пенсионных баллов.
Индексация накопительной пенсии
Размер накопительной пенсии в августе увеличится на 17,3% для большинства получателей. Перерасчет коснется около 136 тысяч граждан, подавать заявления для этого не нужно.
Маркировка мясных изделий
С третьим месяцем лета стартует новый этап обязательной маркировки мясной продукции. Под нее попадут колбасы, паштеты, готовые и консервированные продукты из мяса, кулинарные изделия и аналоги в потребительской упаковке. Производители, импортеры, оптовики и розница должны будут наносить на товары специальный код и передавать данные в систему.
Уникальные астрономические явления
В августе россияне смогут наблюдать сразу два уникальных астрономических события — парад из шести планет и метеорный поток Персеиды. Оба явления можно будет наблюдать в одну ночь с 12 на 13 августа.