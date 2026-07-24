Маркировка колбас и доплата работающим пенсионерам: что изменится в РФ с августа

Доплаты к пенсии и необычные астрономические явления: что ждет россиян в августе Маркировка колбас и доплата работающим пенсионерам: что изменится в РФ с августа

Москва24 июл Вести.Маркировка мясных изделий, доплата работающим пенсионерам и больничный для самозанятых – с 1 августа 2026 года в России вступает в силу ряд изменений, которые повлияют на жизнь самых разных категорий граждан.

Уведомления в "Госуслугах"

С августа российские граждане начнут получать уведомления о налогах в своих личных кабинетах на "Госуслугах". Предварительная подача заявления не нужна, все будет приходить в автоматическом режиме. Для тех граждан, которые не пользуются порталом "Госуслуги", сохранится традиционный способ получения уведомлений – заказным письмом.

Больничный для самозанятых

В России продолжается эксперимент по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности для самозанятых. С августа его участники смогут получить первые выплаты по больничным листам. Размер выплат зависит от выбранной страховой суммы, продолжительности страхового стажа и периода участия в эксперименте.

Доплата работающим пенсионерам

Социальный фонд России (СФР) 1 августа сделает перерасчет страховых пенсий по старости для граждан, которые продолжают трудиться. Корректировку выполнят автоматически с учетом уплаченных за 2025 год страховых взносов, обращаться в Соцфонд с заявлениями для этого не нужно.

Плановое повышение пенсий для 80-летних

Граждане, в июле достигшие 80-летнего возраста, с 1 августа будут получать повышенную пенсию. С учетом того, что фиксированная выплата с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля, а надбавка за уход – 1413,86 рубля, итоговый размер пенсии увеличивается на 10 998,55 рубля.

Доплата бывшим летчикам и работникам угольной промышленности

Бывшие летчики и работники угольной промышленности получат к пенсии прибавку с 1 августа. Ее размер индивидуален и зависит от официального заработка и количества накопленных за год пенсионных баллов.

Индексация накопительной пенсии

Размер накопительной пенсии в августе увеличится на 17,3% для большинства получателей. Перерасчет коснется около 136 тысяч граждан, подавать заявления для этого не нужно.

Маркировка мясных изделий

С третьим месяцем лета стартует новый этап обязательной маркировки мясной продукции. Под нее попадут колбасы, паштеты, готовые и консервированные продукты из мяса, кулинарные изделия и аналоги в потребительской упаковке. Производители, импортеры, оптовики и розница должны будут наносить на товары специальный код и передавать данные в систему.

Уникальные астрономические явления

В августе россияне смогут наблюдать сразу два уникальных астрономических события — парад из шести планет и метеорный поток Персеиды. Оба явления можно будет наблюдать в одну ночь с 12 на 13 августа.