Москва3 авг Вести.Изменения в налоговом законодательстве, связанные с расчетом НДФЛ с совокупного годового дохода, - "интересные". Однако плательщикам следует вооружиться калькуляторами, заявил ИС "Вести" председатель Комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков, эксперт проекта Научно-исследовательского финансового института Минфина России "Моифинансы.рф" Максим Семов.

В каждом отдельном случае потребуется проводить детальный расчет, отметил он.

[Выгоду изменения принесут] не всем. Выгода налицо семейным парам, у которых один супруг получает достаточно большую зарплату, которая облагается по ставке 15%. Его половинка либо не работает, либо работает и получает меньше. Если общий доход поделить на двоих, то здесь возможна ситуация, когда они оба будут платить по 13%. То есть с общего дохода они будут платить 13%. … Очень много [подводных] камней. ... Законопроект интересный, но с точки зрения государственности его нужно очень сильно считать. Именно считать, потому что можно принять такой закон, который действительно снизит поступление налогов